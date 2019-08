Meteo, caldo in aumento e un po’ di maccaja: l’anticiclone non molla

Liguria. Bel tempo sulla Liguria, a parte un po’ di “maccaja” lungo le coste e qualche nota instabile sui rilievi, in un contesto moderatamente caldo grazie a un flusso di correnti occidentali. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, domenica 4 agosto, al primo mattino qualche foschia potrà interessare il tratto di costa compreso tra Savona e Genova, ma in rapido diradamento. Cieli sereni altrove. Nel corso del pomeriggio sviluppo di nubi cumuli-formi sui rilievi che potranno sfociare in localizzati episodi temporaleschi su Alpi Liguri e confini di val Trebbia e val d’Aveto. Sul far della sera la maccaja che riprenderà piede tra il savonese e il genovese. Venti da sud, mare calmo, temperature stazionarie comprese sulla costa tra 24 e 32 gradi, nell’interno tra 8 e 29.

Domani, lunedì 5 agosto, tempo nel complesso sereno e soleggiato, a parte qualche nube bassa tra Savona e Genova. Deboli piovaschi o rovesci potranno avere luogo sui rilievi di confine nelle ore centrali. Temperature in aumento.ù

Martedì 6 agosto ancora bel tempo su tutta la regione, se si eccettua qualche nube bassa su savonese e genovese costiero. Modesta instabilità pomeridiana sui rilievi. Venti deboli/moderati dai quadranti meridionali. Mari calmi o quasi calmi. Temperature in ulteriore, lieve aumento.