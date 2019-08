Liguria. Un blando sistema frontale passerà poco sopra le Alpi, mentre sulla nostra regione le condizioni meteo miglioreranno. Queste le previsioni secondo gli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, martedì 13 agosto, al mattino nuvolosità più accentuata sul settore centrale dove non escludiamo anche qualche isolato piovasco. Maggiori schiarite altrove. Nel corso del pomeriggio passaggio di velature su gran parte della regione, mentre sono attesi brevi rovesci nelle zone interne, sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val di Vara. Venti al mattino moderati da nord su genovese e savonese, da sud-est sul Levante. Nel corso del pomeriggio deboli venti meridionali. Libeccio forte al largo. Mare mosso, molto mosso a levante per onda da sud-ovest. Temperature in lieve calo, comprese sulla costa tra 20 e 29 gradi, nell’interno tra 10 e 25.

Domani, mercoledì 14 agosto, cielo sereno o poco nuvoloso. Possibile instabilità nelle zone interne del levante. Venti da nord. Temperature in leggero calo.

Il 15 agosto sarà una giornata generalmente serena o poco nuvolosa.