Mercatini, fiere, musica e sagre: un appassionante fine settimana di eventi in provincia

Provincia. Il primo ministro si dimette, il presidente della Repubblica ne prende atto, si apre la crisi di Governo… Basta! In questo fine settimana non vogliamo sentir parlare di politica: l’unica cosa che vogliamo è appassionarci ad una o più delle iniziative che offre la strabordante e completa agenda IVG Eventi.

Gli eventi, infatti, non vanno mai in crisi! Anzi c’è di che gioire anche in questi ultimi giorni di estate meteorologica (se così la si può definire…). Un segno in tal direzione è la fortunata idea di accoppiare “Desbarassu” e “Aperishopping”, che faranno trascorrere agli ospiti di Savona un’intera giornata all’insegna non solo dell’assoluta convenienza ma anche della scoperta delle peculiarità della Città della Torretta.

“Ma cos’è questa crisi…”. La citazione musicale non può che capitare a fagiuolo! Il borgo marinaro Laigueglia chiuderà la rassegna “Queste Piazze davanti al Mare” con le inconfondibili capacità del poliedrico mattatore Neri Marcorè, che interpreterà le più grandi canzoni d’autore, a cominciare dai suoi preferiti Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Leggermente più in collina, a Bergeggi si vivrà una suggestiva serata jazz con il Danila Satragno Trio, che eseguirà indimenticabili brani contemporanei.

“Fattelo far pro”, dicevano a tavola i nostri nonni. Allora non andiamo in crisi perché non sappiamo cosa mangiare! Toirano cenerà con gusto con “Ü Pesciü du Bürgü” e diversi piatti tipici a base di pesce, preparati dalla Pro Loco. “Aspettando la Fiera”,Carcare imbandirà invece una grande tavolata con il “Pasta Party”, paella e sangria e tantissimi appetitosi sughi.

Savona. Sabato 24 e domenica 25 agosto torna “Desbarassu”. La novità di quest’anno è la collaborazione tra commercianti e pubblici esercizi per creare insieme due giorni di shopping e relax con le ultime opportunità di acquisto ultra scontate e aperitivi sfiziosi. Come tradizione, i commercianti aderenti all’iniziativa, proporranno extrasconti, offerte, promozioni e qualche sorpresa per i clienti abituali e i turisti venuti in città per l’occasione.

Per invitare gli ospiti a trascorrere un’intera giornata nel capoluogo l’orario si protrarrà sino al momento dell'”Aperishopping”, in modo da far scoprire tutte le peculiarità della città. “Desbarassu” e “Aperishopping” per la prima volta insieme! Sarà un momento conviviale in una magica atmosfera di fine estate in cui passeggiare in pieno relax per una giornata di shopping.

“Molti commercianti hanno aderito con entusiasmo a questo nuovo format e come nuova giunta auspichiamo che diventi sempre più un appuntamento fisso sia per l’estate sia per l’inverno, in cui i clienti possano riscoprire il piacere di passeggiare e godersi un po’ di shopping di assoluta convenienza – spiega la presidente di Ascom Confcommercio Laura Chiara Filippi – Savona ha bisogno di nuove iniziative, i commercianti sono sempre pronti a condividere nuove idee e opportunità e noi puntiamo a questo”.

Fino al 24 agosto Laigueglia sarà la casa della canzone di qualità con la 13esima edizione della rinomata rassegna “Queste Piazze davanti al Mare”. “La particolarità della rassegna – spiegano il sindaco Roberto Sasso Del Verme e il direttore artistico Massimo Schiavon – è fare ‘rete’ tra i Premi, i Festival e le altre rassegne in Italia”.

La manifestazione patrocinata dal Premio ‘Luigi Tenco’ è in continua crescita ed evoluzione e quest’anno vanta la partecipazione di grandi artisti del panorama nazionale: sabato 24 agosto alle ore 17:45 in piazza Cavour avremo il piacere ascoltare Jacopo Tomatis che presenterà il libro “Storia culturale della canzone italiana”.

Dalle 21:15 la serata in piazza Marconi sarà dedicata al format del Club Tenco “Il Tenco Ascolta”. Il pubblico avrà il piacere di ascoltare gli artisti emergenti Edoardo Chiesa, Alberto Gaviglio, Sergio Pennavaria e Margherita Zanin. Superospite sarà Neri Marcorè, artista conosciuto per la sua poliedricità: attore, doppiatore, conduttore televisivo, imitatore e comico. Negli ultimi anni si è dedicato alla canzone d’autore, interpretando meravigliosamente Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Inoltre verrà assegnato a Sergio Staino il Premio “Questi Passi.. 2019”, dedicato ad artisti, operatori e organizzatori culturali che con la propria attività hanno contribuito alla diffusione della canzone di qualità e più in generale della cultura popolare sul territorio.

Bergeggi. Sabato 24 agosto dalle ore 21:30 in piazza XX Settembre grande serata di musica jazz con il Danila Satragno Trio. La vincitrice dell’Italian Jazz Awards per la categoria “Best Jazz Singers” si esibirà accompagnata da Loris Tarantino al pianoforte, Dino Cerruti al contrabbasso e Rudy Cervetto alla batteria ed interpreterà indimenticabili brani contemporanei in un linguaggio puramente jazzistico, rileggendo con un sound europeo gli standard dei più grandi compositori americani.

Can­tante, musicista e vocal coach, Satragno lavora con gran­dissimi artisti tra i quali Jovanotti, Giuliano Sangiorgi, Ornella Vanoni, Biagio Antonacci, Arisa, Annalisa, Ghali. Docente al Conservatorio di canto jazz e pop, è stata vocal coach ad “Amici” e “X-Factor”.

La sua lunga esperienza insieme a professionisti e giovani ta­lenti l’ha portata ad elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care, utilizzato anche da molti attori e doppiatori. Ha già pubblicato “Voglio cantare” e “Accademia di canto” per Sperling & Kupfer.

Toirano. Fino a sabato 24 agosto nel piazzale delle ex Scuole di via Polla appuntamento con “Ü Pesciü du Bürgü” (“Il Pesce del Borgo”), cena con degustazione di piatti tipici a base di pesce, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune.

Dalle ore 19 apriranno gli stand gastronomici dove si potranno gustare ravioli al salmone con sugo alla ligure, tagliolini allo scoglio, Buridda di seppie, frittelle di baccalà, totani fritti, spada alla ligure, salsiccia alla piastra, patatine fritte, condiglione, dolci, vini locali doc e birra. Le serate saranno accompagnate da musica dal vivo.

Carcare. In occasione dell’Antica Fiera del Bestiame la Pro Loco organizza da venerdì 23 a domenica 25 agosto “Aspettando la Fiera”.

Sabato 24 agosto grande tavolata, invece, con il “Pasta Party” e tantissimi sughi gustosi e si balla con la Slot Machine Band. Domenica 25 agosto sarà una serata caliente con paella e sangria (su prenotazione al numero 3288015348) e il ballo latinoamericano insieme a Oasi Latina.

Piana Crixia. Sabato 24 agosto si tiene la sesta edizione di “Er mangé d’na vota” e la Festa del Volontariato.

Sabato 24 agosto alle ore 9 avrà inizio “Camminando tra le case fiorite di Piana”, camminata organizzata dal Parco di Piana Crixia. Alle 19 si cena con pappardelle al sugo di lepre, ravioli fritti, puccia, pollo alla cacciatora e altro ancora.

Dalle 19:30 prosegue la mostra “Arte nel Borgo” mentre alle ore 20 nella Chiesa Martiri Eugenio, Vittore e Corona andrà in scena il concerto “Suggestioni sonore” con il duo Gianni Gollo al flauto traverso e Paola Arecco al pianoforte. Infine alle 21:30 musica live con Bruno Montanaro. In serata ci sarà il “Pozzo di san Patrizio” a cura della Parrocchia Santi Martiri.