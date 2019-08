Matteo Aicardi, doppia festa tra Loano e Tovo San Giacomo

Loano. La Riviera in festa per Matteo Aicardi, centroboa della nazionale italiana di pallanuoto che ha conquistato il titolo mondiale. Loano e Tovo San Giacomo nelle prossime settimane celebreranno il neo campione del mondo con eventi di piazza.

Trentatreenne nato a Finale Ligure, per lui Loano e Tovo San Giacomo stanno organizzando celebrazioni di piazza. Cresciuto tra Imperia e Savona, dove ha raccolto i primi successi internazionali, è ora un riferimento della Pro Recco, oltre che della nazionale. Già nel 2011 Aicardi aveva ottenuto il titolo mondiale con gli azzurri ai mondiali di Shangai.

La festa a Tovo San Giacomo è per il 28 agosto, in piazza don Pino Zunino alle 20.30. Già a luglio l’amministrazione cittadina, guidata dal sindaco Alessandro Oddo, aveva celebrato il successo del proprio campione con un messaggio sui tabelloni comunali, ma per la sera del 28 sarà pronta una vera festa di paese.

Il 1 settembre, invece, sarà il turno di Loano, che premierà l’atleta ligure che ha conquistato ben due volte la medaglia d’oro iridata. L’evento si svolgerà nella piscina esterna del palazzetto dello sport di via Matteotti. Tutto comincerà con un’esibizione acquatica alle 19.00, mentre alle 20.15 avverrà la premiazione di Aicardi.