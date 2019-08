Loano. Nella serata di ieri, sabato 17 agosto, è andata in scena la Marina Classic a Loano, quarta prova del Grand Prix Tune-Up RunRivieraRun 2019. La Marina di Loano è stata invasa da un fiume di podisti, con ben 336 partenti.

Gara velocissima, su un percorso pianeggiante e con molti rettilinei, sulla distanza di 4,75 chilometri. Successo strepitoso di Alex Baldaccini dell’Atletica Valle Brembana con il tempo di 15’18”; secondo l’immenso Valerio Brignone del Cambiaso Risso Running Team in 15’41” che supera in volata Alessandro Benati dell’Atletica Cogne, terzo in 15’42”.

In campo femminile primo posto per la giovanissima Silvia Gradazzi della Polisportiva Sant’Orso Aosta in 18’32”, seconda Michele Gnoato della GSA Valsesia in 18’51”, terza Laila Francesca Hero dell’Atletica Arcobaleno in 19’14”.

La graduatoria maschile prosegue con 4° Alessandro Bossi (Garlaschese) 15’45”, 5° Alessandro Arnaudo (Podistica Castagnitese) 16’00”, 6° Kristian Cabras (Atletica Cogne) 16’04”, 7° Andrea Gattoni (Pro Sesto Milano) 16’27”, 8° Matteo Volpi (Solvay) 16’32”, 9° Mauro Faccio (Cambiaso Risso) 16’35”, 10° Luca Piccolo (RunRivieraRun) 16’40”, 11° Diego Naronte (Cral Reale Mutua Torino) 16’40”, 12° Matteo Cafiero (GS Valtanaro) 16’56”, 13° Gabriele Antonietti (Atletica Cafasse) 17’08”, 14° Gabriele Laurenti (Atletica Pinerolo) 17’10”, 15° Davide Aicardi (Team KMP) 17’11”, 16° Matteo Guarino (RunRivieraRun) 17’15”, 17° Paolo Viale (PAM Mondovì Chiusa Pesio) 17’17”, 18° Paolo Vassallo 17’20”, 19° Simone Berrino (Atletica Novese) 17’26”, 20° Mirko Ferrando (Atletica Ceriale San Giorgio) 17’31” e via via tutti gli altri.

La graduatoria d’arrivo femminile prosegue con 4ª Mariana Weber (Monaco) 19’16”, 5ª Sara Meloni (Team Endurance) 19’33”, 6ª Federica Mingrino (Cus Torino) 19’47”, 7ª Elisa Vitton Mea (Atletica Cogne) 19’51”, 8ª Matia Kochetkova (Runcard) 20’34”, 9ª Chiara Raimondi (La Fenice Tortona) 20’40”, 10ª Elena Cristina Masili (Castlerun) 20’48”.

Nelle singole categorie anagrafiche, esclusi i primi dieci assoluti, successi di Matteo Cafiero (Juniores), Gabriele Antonietti (35/44), Diego Naronte (45/54), Gianfranco Paradiso (Gas Energy, 55/64), Nicola Lazzaro (DLF Asti, Over 65); Elisa Martini (Juniores), Antonella Raiola (La Buccella Vigevano, 35/44), Beverly Gibson (Ferrero Alba, 45/54), Fernando Ferrabone (RunRivieraRun, 55/64), Irene Stringo (Atletica Pavese, Over 65).

“Sentitissimi ringraziamenti al Comune di Loano e alla Marina di Loano per la splendida collaborazione, oltre agli sponsor Fondocasa, Caffè Giovannacci, Casanova Acque Minerali e Bagni Lido di Borgio Verezzi. Un super applauso agli All Blacks e agli Angels RunRivieraRun, sempre in grado di tenere alto l’onore della nostra società” dichiarano gli organizzatori.

Ospite della serata Ivan Cappelli, fresco qualificato alle finali mondiali di Ironman di Kona, alle Hawaii.

La prossima ed ultima tune-up dell’Asd RunRivieraRun si terrà domenica 8 settembre: la Vertical Verezzi.

Di seguito la classifica completa.

