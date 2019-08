Manca il personale, Trenitalia cancella alcuni treni sulla linea Genova-Savona

Liguria. Dsagi alla circolazione ferroviaria questa mattina tra Genova e Savona, con diversi treni cancellati, ma il problema potrebbe propagarsi in giornata anche ad altre tratte ferroviarie. Perché? Trenitalia fa sapere che si tratta di “motivi tecnici non previsti”, nella fattispecie “mancanza di personale non preventivata”.

In questi giorni di ponte ferragostano il gruppo aveva deciso di non limitare il numero dei convogli per garantire gli spostamenti vacanzieri ma è bastata qualche defezione in più, magari per malattia, a far saltare i delicati equilibri del piano estate. Almeno per oggi.

Da Trenitalia contano di poter ripristinare interamente il servizio entro la giornata di oggi. Nel frattempo la rischedulazione dei treni è stata pensata per limitare i disagi al minimo, cancellando i convogli per cui esistano alternative nel giro di pochi minuti.