Savona. Lutto a Savona e Albisola per la scomparsa a 79 anni dell’insegnante Giovanna Rolandi, nota con il soprannome di “Pupi”, che era molto conosciuta anche nel mondo del volontariato e della politica, oltre che in quello scolastico.

Giovanna Rolandi era stata per due volte assessore all’istruzione e alla cultura nel comune di Albisola, dal 2011 al 2019, con la giunta Orsi.

Foto 2 di 2



Prima della pensione aveva insegnato per anni lettere all’Itis di Savona, ma durante la sua vita è stata attiva anche nel sociale ricoprendo incarichi nella sezione Fidapa di Savona e nell’Associazione Carabinieri, oltre ad essere cavaliere dell’Omri. I rosari si terranno alle 18.30 di oggi e domani presso la camera ardente dell’Ospedale San Paolo in Valloria. Il funerale sarà celebrato lunedì alle ore 15 nella Chiesa di San Nicolò ad Albisola Superiore.

Tantissimi i ricordi apparsi sui social network, tra cui quello dell’assessore Luca Ottonello: “Sono quei giorni che pensi non possano arrivare mai e quando arrivano ti lasciano spiazzato. Sono quelle persone che credi imbattibili che quando diventano vulnerabili ti lasciano un tonfo al cuore. Se ne è andata Giovanna ‘Pupi’ Rolandi. Una grande donna, poi una collega, una professionista, un’amica. Una Signora d’altri tempi che con la sua classe, la sua eleganza, le sue buone maniere e il suo carattere forte e tenace ma al contempo sensibile e pragmatico mi ha lasciato un bagaglio di ricordi e insegnamenti notevole”.

“Pupi cara, credo di potermi ritenere fortunato ad averti conosciuta, ad avere potuto lavorare a tuo fianco, ad essere stato tuo amico e per avere scambiato sane risate e belle esperienze insieme a te. Ciò che hai dato a tutte le persone che ti hanno conosciuta, prima i tuoi allievi e poi i nostri cittadini è stato di grande valore e hanno potuto apprezzarti, stimarti e volerti bene tutti. Hai sempre messo cuore, passione e impegno in ciò che hai fatto. Da oggi avremo un grande vuoto tra noi, ma potremo solo colmarlo come volevi tu, ricordandoti e diffondendo ‘cultura’. Voglio ricordarti così, insieme su di un palco, ancora una volta. Che la terra ti sia lieve Pupi, Albisola ti ricorderà sempre” conclude Ottonello.

“Ieri ci ha lasciate la nostra cara amica e socia Giovanna Rolandi, per tutti Pupi. Socia della nostra Sezione dal 1993, ne è stata Presidente nel triennio 2000/2003, Consigliera del Distretto Nord Ovest nel biennio 2003/2005. Durante la sua lunga militanza in Fidapa è stata per noi esempio di eleganza e di autorevolezza ed ha saputo trasmetterci l’autenticità dei valori associativi, valori che ha manifestato anche durante i suoi dieci anni da Assessore alla cultura nel Comune di Albisola Superiore” il ricordo della sezione savonese dell’associazione.

La foto con l’assessore Ottonello è di Giovanna Cavallo