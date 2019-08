Lupi nella frazione Montagna a Quiliano: pecora sbranata

Quiliano. Fino a ieri era come nella foto, oggi meglio non vederla… E’ stata sbranata da un branco di lupi in un terreno recintato vicino all’abitato. E’ la segnalazione arrivata alla nostra redazione.

L’episodio si è verificato nella frazione di Montagna, sulle alture del comune di Quiliano.

Pare non ci siano dubbi sul fatto che si tratti di un attacco da parte dei lupi, tornati nelle vallati savonesi. Questa non è certo la prima segnalazione, altre sono arrivate dalla Val Bormida negli ultimi tempi e sono in molti che hanno installato delle fototrappole per l’eventuale ritorno dei predatori.

Sulla presenza dei lupi e sulle loro incursioni nei terreni e allevamenti è intervenuta di recente anche la Cia Liguria, che ha lanciato l’allarme sui danni provocati dai raid dei branchi che si aggirano sempre più vicini ai centri abitati: “Ogni giorno, gli agricoltori liguri devono fare i conti con questi problemi” aveva affermato l’associazione di categoria.