Laigueglia. Più di mille articoli contraffatti sequestrati. E’ il bilancio del progetto “Spiagge sicure – Estate 2019”, finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno, che sta attuando il Comune di Laigueglia per contrastare l’abusivismo commerciale.

“Nell’ambito di questo progetto e grazie all’impegno degli Agenti di Polizia Locale, Laigueglia ha potenziato la repressione dell’abusivismo, facendo anche opera di sensibilizzazione collettiva su un grave fenomeno che colpisce in particolar modo i nostri commercianti e reca disturbo al soggiorno dei nostri turisti. Laigueglia è un paese a vocazione turistica, soprattutto turismo familiare, e per questo si adopera con ogni mezzo e con il massimo impegno per garantire la sicurezza e la tranquillità dei suoi ospiti” spiega il sindaco Roberto Sasso Del Verme.

“Di fatto, sino ad oggi, sono stati effettuati molti sequestri di merce contraffatta, con la conseguente adozione di provvedimenti sia amministrativi che penali, per un totale di più di 1000 articoli. In alcuni casi sono stati sanzionati anche gli acquirenti aver trasgredito al divieto di acquistare dai venditori irregolari” aggiunge il primo cittadino.

In alcuni casi la merce contraffatta viene recuperata anche a seguito dell’abbandono da parte dei venditori abusivi che fuggono alla vista delle divise, mentre in altri casi è stata ritrovata in nascondigli di fortuna.

“Un plauso agli Agenti è arrivato anche da parte del Comandante Valentina Ruaro perché, nonostante l’organico ridotto, hanno ottenuto importanti risultati in questa stagione estiva nella lotta al commercio abusivo” conclude il sindaco.