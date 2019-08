Loano, spacciatore con il reddito di cittadinanza arrestato dalla polizia

Loano. Nell’ambito dei servizi antidroga, potenziati in estate, ieri pomeriggio la Squadra Mobile di Savona ha svolto un appostamento nel centro di Loano, in quanto erano arrivate specifiche segnalazioni riguardo ad un giovane, Riccardo Bozzoni, classe 89, intento in una attività di spaccio.

Il ragazzo è stato notato dai poliziotti mentre stava seduto sui gradini della scuola elementare, in corso Europa, vicino alla sua abitazione. Ad un certo punto è stato raggiunto da una persona con cui è salito in casa e al quale ha ceduto due dosi di hashish. Poi l’acquirente, un uomo del ’63, è sceso dalla palazzina e ha ceduto una della due dosi ad altra un’altra persona.

A quel punto gli agenti hanno fatto scattare il blitz: nell’abitazione del giovane è stata rinvenuta eroina e altro hashish, in parte in cucina, in parte in camera da letto, con denaro in contanti, materiale per la preparazione e il confezionamento della droga, oltre ad un bilancino di precisione.

L’uomo del ’63 è stato denunciato a piede libero per cessione di sostanze stupefacenti, mentre l’altro acquirente è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Nel corso dell’attività investigativa sono stati, inoltre, rinvenuti e sequestrati circa mezz’etto di hashish, circa 15 grammi di eroina in pietra.

Riccardo Bozzoni, disoccupato e nullafacente, è beneficiario del reddito di cittadinanza.