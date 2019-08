Loano, il geometra Torterolo va in pensione: il saluto del Comune

Loano. Il Comune di Loano saluta e ringrazia il geometra Ferdinando Torterolo, storico dipendente dell’ufficio tecnico ora ufficialmente in pensione.

Nato nel 1954, loanese “doc”, prima di approdare al Comune di Loano “Nando” Torterolo ha lavorato per la Comunità Montana Pollupice e per la Regione Liguria.

Nei suoi 22 anni di carriera per l’Ente loanese ha operato presso i servizi cimiteriali e l’ufficio tecnico, occupandosi di vincoli idrogeologici e di servizi di manutenzione nel settore dei lavori pubblici.

Fiero membro del Gruppo Alpini di Loano, negli scorsi mesi ha frequentato anche il corso dei “Volontari della Sicurezza”.

Ieri Ferdinando Torterolo è stato calorosamente festeggiato da tutti i colleghi e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale.

“Nella sua lunga carriera – dichiara il sindaco Luigi Pignocca – Nando Torterolo ha sempre portato avanti i suoi incarichi con grande professionalità e dedizione. A ciò si unisce il suo impegno al servizio della comunità loanese in qualità di membro del Gruppo Alpini (sempre pronto a collaborare con il nostro Comune in ogni frangente) e ora del nuovo gruppo di ‘Volontari della Sicurezza’. A nome dell’amministrazione e di tutti gli uffici ringrazio Nando per il suo lavoro e gli auguro ogni bene per il futuro”.