Loano, grande festa per i 100 anni di Anna Mel

Loano. C’era anche il sindaco Luigi Pignocca a festeggiare il centesimo compleanno di Anna Mel, nata il 29 agosto 1919 a Nervesa della Battaglia (in provincia di Treviso) ma da decenni residente a Loano e quindi loanese a tutti gli effetti.

Dopo una permanenza a Tripoli (in Libia) ed un altro periodo trascorso a Bari, in gioventù Anna Mel si è trasferita a Loano, dove ha lavorato come assistente presso la colonia varesina.

Proprio in quegli anni ha conosciuto il marito, il loanese Angelo Delfino, scomparso 28 anni fa. Insieme hanno lavorato per tutta la vita in campagna. Dal loro amore sono nati tre figli (Maria Teresa detta Mariuccia, Rosangela e Sergio) e un gran numero di nipoti.

E tutti insieme si sono ritrovati, oggi, per festeggiare il suo primo secolo di vita. Il sindaco Pignocca l’ha omaggiata con un bellissimo mazzo di fiori e le ha portato il saluto e gli auguri di tutta l’amministrazione comunale.