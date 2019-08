Lo sport dei campioni: Francesco Bocciardo a Quiliano per una tavola rotonda

Quiliano. Mercoledì 28 agosto dalle ore 17.00 presso la sala consiliare del Comune di Quiliano, con la collaborazione della Polisportiva Quiliano, si svolgerà una tavola rotonda dal tema “Outdoor e sport per tutti”, alla quale parteciperà il campione paralimpico Francesco Bocciardo.

Ecco il programma della manifestazione:

– Turismo esperienziale: idee realizzate nel Finalese e Progetti di rete, a cura del Consorzio Finale Outdoor Resort.

– Comprensorio Outdoor del Savonese: idee in corso, con Mauro Giogli, guida ciclo-turistica e tecnico allenatore FCI

– Un servizio H24 unico in Italia +39 338 16 29 347 Alta Via dei Monti Liguri, con Claudio Simonetti, Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri, autore della “Guida in rete Liguria a piedi e in MTB”

– Impresa, sport e outdoor, con Paolo Prefumo, SportArt Savona

A chiudere, Lo sport dei Campioni, incontro con: Francesco Bocciardo, medaglia d’oro nei 400m stile libero ai Giochi paralimpici di Rio 2016, Roberto Pizzorno, delegato provinciale CONI e Giuseppe Corso, delegato Comitato italiano paralimpico.