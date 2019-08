L’esperienza di Kenneth Obodo per il centrocampo del Savona

Savona. Il centrocampo del Savona ha una nuova pedina a disposizione. Si tratta di Kenneth Obodo, nato il 5 giugno 1985. Nella prossima stagione indosserà, per la prima volta, la maglia biancoblù.

Obodo, nigeriano, ha iniziato la sua carriera in Italia con il Pisa nel 2009, giocandovi per tre stagioni e conquistando la promozione Serie C.

Poi ancora Toscana, nel 2012/13 in Serie B con il Grosseto e l’anno successivo nuovamente con i biancorossi ma in Serie C1. Ha proseguito il suo percorso calcistico con Alessandria, Juve Stabia e Südtirol, giocando da titolare una stagione in Serie C in ciascuna formazione.

Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Vibonese con la quale con al fascia di capitano ha conquistato la promozione in Serie C, poi disputata lo scorso anno.