Lavori di rifacimento del Palamarco di Albenga

Albenga. Sono iniziati a luglio e dovrebbero terminare a settembre i lavori che andranno a completare il rifacimento del Palamarco di Albenga.

Dopo i primi interventi di ristrutturazione (portati a termine ad ottobre 2018) che hanno visto la sostituzione del parquet, delle canaline di scolo delle acque piovane e il rifacimento dell’impianto elettrico, con questa seconda tranche i lavori il Palamarco tornerà ad essere un vero e proprio punto di riferimento – completamente rinnovato – per le associazioni sportive ed i ragazzi delle scuole dell’intero comprensorio.

I lavori hanno visto: il rifacimento degli spogliatoi e dei servizi igienici (gli arredi e i sanitari sono stati rinnovati ed in parte sostituiti); la sostituzione e il rinnovamento degli infissi (le finestre saranno meccanizzate e le porte sono state in parte sostituite. Particolare attenzione anche alle uscite di sicurezza); il rifacimento dell’intonaco e tinteggiatura degli spazi interni.

Un importante intervento sul parquet necessario per poter svolgere al meglio anche le attività di pattinaggio. Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La nostra amministrazione intende continuare ad intervenire sugli impianti sportivi. Crediamo che lo sport possa essere, non solo un momento di aggregazione sociale, ma anche momento educativo e di insegnamento, soprattutto per i nostri ragazzi”.