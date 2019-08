Lampioni spenti da un mese a Cosseria, il sindaco emette un’ordinanza per obbligare Enel Sole alle riparazioni

Cosseria. Nella giornata di ieri il sindaco di Cosseria Roberto Molinaro ha emesso nei confronti della società Enel Sole o EnelX, che gestisce l’illuminazione pubblica nel comune dell’entroterra, un’ordinanza che dispone “l’intervento urgente al fine di tutelare l’incolumità degli utenti”.

“Nonostante varie segnalazioni effettuate al numero verde attivo H24 e tramite Pec – spiega Molinaro – vi sono una dozzina di punti luce spunti da oltre un mese. In questa settimana oramai terminata ho avuto molteplici assicurazioni da parte dei responsabili tecnici di Enelsole, ma a parte il ripristino dell’illuminazione della pista ciclopedonale di Lidora e che da quando è stata inaugurata ad ottobre 2014, continua ad avere un’illuminazione a spot poichè dopo pochi giorni dall’ennesima riparazione si interrompe nuovamente, altre aree come il centro abitato di Lidora, Lidora alta e località Giroso hanno lampioni spenti”.

“Le giustificazioni di questi ritardi sono state molteplici, pare che sia subentrata un’altra società Toscana in subappalto. Gli operatori tecnici con i quali l’amministrazione si interfacciava pare siano stati licenziati; li ho ricevuti in Comune e loro mi hanno dichiarato che si rifiutavano di intervenire perchè non erano stati consegnati i Dispositivi di Protezione Individuale. Mi sta a cuore che il servizio pubblico funzioni con una ditta che intervenga immediatamente e con alle sue dipendenze operatori che abbiano i mezzi per intervenire e che possano operare in sicurezza”.

Copia dell’oridnanza e stata trasmessa per conoscenza alla Prefettura e al comando dei carabinieri.