Laigueglia, “melonaro” incastrato dalle telecamere: merce sequestrata dalla polizia locale

Laigueglia. Vende frutta in mezzo alla strada (in zone vietate), ma viene “pizzicato” dalle telecamere di videosoerveglianza e, in breve tempo, finisce nella rete della polizia locale.

È accaduto questa mattina a Laigueglia, dove un “melonaro” ha dovuto fare i conti con gli agenti che, dopo le verifiche di rito, hanno proceduto al sequestro del suo intero carico.

Un ingente quantitativo di frutta (oltre 100 cassette contenenti uva, meloni, pesche, etc.): la merce, ora, potrebbe essere donata in beneficenza oppure essere venduta all’asta attraverso apposito bando, come da prassi in questi casi.

Per il venditore, che operava fuori dalle zone consentite, è scattata anche una pesante sanzione pecuniaria da migliaia di euro.