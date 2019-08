Pietra Ligure. Più di centomila persone sulla spiaggia di Pietra Ligure. Purtroppo non si tratta di una “invasione” di turisti sul litorale pietrese, ma del viaggio che tanti utenti di Facebook e YouTube hanno compiuto (solo virtualmente) guardando gli ultimi video-sketch de “Gli Estremi Rimedi”.

Gli sketch della recente serie “Gli spiaggiati” hanno riscosso fin da subito grande successo di pubblico, e in questa particolare occasione i comici ideatori Francesco Francio Mazza e Daniele Balestrino hanno scelto la Liguria, e in particolare il mare e la spiaggia di Pietra Ligure per girare le loro recenti scene della stessa serie.

Foto 2 di 2



Gli autori e il cast della serie web sono in buona parte savonesi (e precisamente pietresi) e proprio per questa ragione il set degli ultimi episodi della sit-com non potevano che essere allestiti a Pietra Ligure, in particolare nella spiaggia del Wave Club.

I due ideatori de “Gli Estremi rimedi”, lo scorso anno, hanno vinto un prestigioso riconoscimento nella VI edizione del Roma Web Fest come miglior sceneggiatura e miglior attore protagonista proprio in “Estremi rimedi”.