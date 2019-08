La Scuderia Ponte Romano in partenza per le Ponyadi

Cairo Montenotte. Anche quest’ anno l’Asd Scuderia Ponte Romano di Rocchetta di Cairo sarà presente alle Ponyadi, atteso evento equestre nazionale dedicato ai ragazzi under 14 del settore pony, che si svolgerà presso l’ippodromo militare Gen. Giannattasio di Roma, sede dei Lancieri di Montebello.

La sede dei Lancieri di Montebello, una delle strutture equestri più belle e suggestive d’Italia, in stile Liberty, con otto campi in erba ed in sabbia, prati e scuderie curatissimi, sarà la splendida cornice di cinque intensi giorni di gare, dove i migliori binomi di tutta Italia si sfideranno in ben venti discipline equestri, quali salto ostacoli, dressage, completo, gimkane, run & ride ed altre.

Gli atleti della Scuderia di Rocchetta di Cairo hanno preparato questo evento durante tutta la stagione agonistica, allenandosi con le istruttrici Sara Bormioli e Luana Cosentino, per affrontare la competizione e tenere alti i colori della Liguria e della Val Bormida.

Si potranno seguire le Ponyadi su Rai Radio Kids, Radio Dimensione Suono Soft, L’Arca di Noè e Super!

Ecco i nomi degli atleti della Scuderia Ponte Romano che hanno superato le selezioni liguri: Francesco e Giovanni Ferraro, Elena Rabellino, Lisa Vallerga, Angela e Maddalena Vignolo, che partiranno alla volta di Roma con i loro ponies Clotilde, Hibiscus II, Hoky, Manon V.D. Klomp, Nocciola, Pepe De Kilt, Bonj, Varune D’Uranie.