La “Nazionale Calcio Tv” scende in campo per Marco Centino: il ricavato per acquistare una Fes Bike

Tovo San Giacomo. La storia di Marco Centino, giovane sportivo vittima di un grave incidente lo scorso giugno 2018, ha colpito l’intera comunità locale, stimolando la solidarietà e la vicinanza del mondo della politica, delle associazioni e di privati cittadini.

E l’affetto per il ragazzo di Tovo San Giacomo, ad oltre un anno di distanza dall’incidente avvenuto a Borghetto Santo Spirito, non si è affievolito, anzi.

A scendere in campo per lui e per il suo recupero fisico è stata la sua società calcistica, l’Asd Pietra Ligure 1956 che, insieme ad altri associazioni locali, ha organizzato una sorta di “Partita del Cuore”, che vedrà protagonista la Nazionale Calcio Tv.

Il ricavato del match sarà interamente utilizzato per l’acquisto di un attrezzo per il recupero motorio del giovane, che è molto costoso (circa 16mila euro): si tratta di una Fes Bike.

Ma chi affronterà la Nazionale Calcio Tv? Si potrebbe dire l’intera città di Pietra Ligure perchè la squadra, ribattezzata simpaticamente “Team Stone (Pietra) per Marco”, sarà composta da membri delle tante associazioni del territorio e anche da qualche politico locale.

Una serata che garantisce sin da ora sport e divertimento, in nome della solidarietà. Il match si disputerà sul campo dello stadio di Pietra Ligure il prossimo 13 settembre, con inizio alle 20,40. Ulteriori dettagli saranno svelati nel corso dei prossimi giorni.