La nautica contro la violenza di genere: a Loano il progetto “Una vela per la donna”

Loano. Si intitola “Una vela per la donna” l’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere ideata dall’associazione Hakuna Matata presieduta da Eusebio Busè e da Monica Caccia, responsabile dei progetti e degli eventi di solidarietà di Liguria Giovane.

Il progetto, che gode del patrocinio del Comune di Loano, è basato sul connubio tra interazione sociale e arte marinaresca: “La vela – spiegano i promotori dell’iniziativa – aiuta a riscoprire sé stessi, a raggiungere l’autonomia personale e a rafforzare l’autostima. Durante le uscite in mare di ‘Una vela per la donna’ le partecipanti lavoreranno sul sostegno emotivo, cercando di allontanare i pensieri che ci legano alla terra. L’obiettivo è creare momenti di svago, armonia e relax, temi molto importanti per il miglioramento della qualità di vita. Ciascun momento ludico ricreativo legato alla vela e all’ambiente marino permette alla donna di acquisire maggiore indipendenza e padronanza di sé stessa e ritrovare fiducia nelle relazioni interpersonali”.

Oltre alle escursioni in barca a vela e alle regate veliche (con equipaggi al femminile adeguatamente “formati” rispetto alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente marino e alle caratteristiche naturalistiche del Santuario Pelagos) verranno organizzati convegni, corsi formativi di approccio alla vela d’altura rivolti agli studenti delle scuole superiori e cene di beneficenza.

“Invitiamo i centri anti-violenza della Liguria che volessero prendere parte al progetto a contattarci: siamo pronti e ben felici di collaborare con chiunque voglia fare propria questa iniziativa”, è l’appello degli organizzatori.

Il primo appuntamento con “Una vela per la donna” è in programma sabato 7 settembre. I partecipanti si ritroveranno alle 10 presso il pontile G04 per la presentazione del progetto ed il saluto delle autorità. Più tardi prenderanno il mare a bordo delle imbarcazioni di Hakuna Matata e dei diportisti che hanno voluto collaborare al progetto: “Le donne saranno protagoniste e parte attiva dell’equipaggio e a loro verrà dedicata questa giornata di relax”.

È richiesto un contributo minimo di 20 euro: i fondi raccolti verranno devoluti in beneficenza al centro antiviolenza e sportello d’ascolto “Artemisia Gentileschi” di Loano per una borsa lavoro o di studio per donne vittime di violenza, un “sostegno per le donne che garantisce un percorso formativo che le consenta di uscire dall’emarginazione e ritrovare l’indipendenza, attraverso i progetti realizzati dalle associazioni territoriali”. In caso di maltempo l’evento sarà spostato alla domenica 8 settembre.