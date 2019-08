La Corri a Bardino fa 31 anni e cambia tutto

31^ edizione della “Corri a Bardino” una delle classiche del podismo savonese che per l’occasione si rinnova e cambia percorso. Gli organizzatori hanno abbandonato la formula “a circuito” per lasciare posto ad un vero tracciato che prevede 5,2 km con 250 metri di dislivello positivo. Asfalto per lo più, ma anche un chilometro nei sentieri della frazione di Tovo San Giacomo. La formula funziona quanto pare visto che, caso più unico che raro, c’è stato un incremento di partecipanti con 70 classificati tondi tondi.

Il vincitore arriva da lontano, è Gabriele Laurenti dell’Atletica Pinerolo che in 22’06” si mette alle spalle tutta la concorrenza a partire da Luca Mazzone dell’Atletica Valsesia che deve cedere per soli 8”. Terzo il primo dei “locali” ovvero Davide Ansaldo del BergTeam. La squadra bergeggina piazza anche Simone Delmonte al decimo posto.

Bene anche la Cambiaso Risso che trova il quinto posto di Mauro Faccio e l’ottavo di Antonio Scarlata. Quarta posizione per il piemontese Claudio Anghilante della Castignatese. Finiscono nei primi dieci anche Roberto Maio della Bio Correndo (sesto), Ivan Pesce del Valmaremola (settimo) e Fabrizio Fossati della RunRivieraRun (nono).

Al femminile fa il vuoto Giorgia Ferro della Maremontana che conclude 24^ assoluta in 27’12”. Seconda ben distanziata è invece Laura Nava che resta a metà classifica e finisce con oltre 3’ di distacco. Terza Oriana Palmisano (44^ assoluta) che a sua volta paga più di 5’ di gap dalla vincitrice