Loano. La Run San Pio, giunta alla quinta edizione, si conferma una gara che attrae una partecipazione elevata: furono 234 gli atleti al traguardo nel 2015, 225 nel 2016, 222 nel 2017, 190 nel 2018, 201 quest’anno.

La gara podistica si è svolta ieri, giovedì 22 agosto, sull’ormai tradizionale percorso di poco inferiore ai 6 chilometri.

Foto 3 di 6











Inoltre, all’edizione di quest’anno, si è aggiunta una seconda gara su un tragitto più breve, poco meno di 2 chilometri, portata a termine da 60 partecipanti, per lo più giovanissimi e famiglie.

Matteo Volpi, alessandrino del GP Solvay, ha scritto il suo nome nell’albo d’oro della Run San Pio primeggiando con il tempo di 20’27”. Seconda posizione per Alessandro Arnaudo (Podistica Castagnitese) in 20’32”, terzo Alessio Trincheri (RunRivieraRun) in 20’35”.

A seguire, 4° Davide Cane 20’43”, 5° Andrea Ermellino 21’27”, 6° Giovanni Rota 21’41”, 7° Claudio Giovannini 22’04”, 8° Roberto Maio 22’13”, 9° Diego Sistino 22’19”, 10° Carlo Cangiano 22’21”, 11° Alessio Revello 22’32”, 12° Luca Morali 22’38”, 13° Riccardo Baroni 22’40”, 14° Andrea Verderame 22’42”, 15° Tiziano Barbieri 22’45”, 16° Stefano Molinari 22’58”, 17° Johnson Saddi 23’09”, 18° Daniele Castelli 23’31”, 19° Daniele Cane 23’37”, 20° Gianluca Maglio 23’47”, 21° Fabio Rubaffi 23’56”, 22° Giovanni Zuffo 24’01”, 23° Giovanni Giglio 24’09”, 24° Massimo Rota 24’28”, 25° Mauro Brignone 24’42”.

Prima tra le donne Alina Roman dell’Atletica Varazze, 32ª assoluta in 25’33”; seconda Chiara Raimondi (La Fenice) in 26’35”, terza Luisa Candellero (Marathon Club Imperia) in 27’46”.

Poi troviamo 4 Marina Saccone 28’07”, 5 Nella Andronaco 28’26”, 6 Elisa Fantonetti 29’03”, 7 Lisa Panzeri 29’07”, 8 Daniela Ettangi 29’58”, 9 Cinzia Moscato 30’00”, 10 Francesca Villa 30’03”.

Nella gara breve il primo ad arrivare il traguardo è stato Ludovico Trinchieri in 6’18”, seguito dalla prima ragazza, Chiara Guarisco, vincitrice in 7’01”.

Ettore Durante e Gianluca Bolzenaro completano il podio maschile, Virginia Bolzenaro e Rita Zanetti il podio femminile.

La classifica della Run San Pio:

La classifica della gara corta:

.