La Canottieri Sabazia ai vertici nazionali

Savona. Si sono svolte nello scorso fine settimana, sabato 10 e domenica 11 agosto, a Revine Lago, in Veneto, le gare per il campionato italiano di società sulla distanza dei 500 metri per Ragazzi, Junior e Senior.

Grazie ai risultati complessivi di tutti i suoi atleti, la Canottieri Sabazia è giunta al secondo posto nella classifica generale.

Ad esprimere la massima soddisfazione è stato il presidente Marco Cardente, che si è congratulato subito con gli atleti e con i tecnici Emanuel Cabib e Laura Bentivoglio.

Di seguito i piazzamenti sul podio ottenuti dalla Canottieri Sabazia.

C2, 500 metri, Senior maschile:

bronzo per Andrea Tarditi e Giulio Vaira

C4, 500 metri, Senior maschile:

argento per Paolo Pollero, Andrea Tarditi, Federico Ottonello e Giulio Vaira

C2, 500 metri, Ragazzi maschile:

argento per Marco Tarditi e Alessandro Mito

K4, 500 metri, Senior maschile:

bronzo per Ludovico Spezialetti, Giulio Vaira, Leonardo Sogno e Pietro Fornari

C4, 500 metri, Ragazzi maschile:

argento per Marco Tarditi, Alessandro Mito, Gabriele Pontini e Davide Mitro

Nella foto sopra: il K4 Senior con Vaira, Spezialetti, Fornari, Sogno

Il tecnico Cabib primo a sinistra per il secondo posto nella classifica nazionale

Il C4 Senior con Pollero, Ottonello, A. Tarditi e Vaira

Il C4 Ragazzi con M. Tarditi, Pontini, Mitro e Mito

Il C2 Ragazzi con M. Tarditi e Mito

Il C2 Senior con Vaira e A. Tarditi

La classifica generale