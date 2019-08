La 13ª edizione del Torneo nazionale Fiore del Baldo

Sta per prendere il via uno degli eventi più importanti ed attesi di inizio stagione divenuto nel tempo un vero punto di riferimento per l’intero movimento del calcio giovanile. Giovanissimi calciatori (categoria Esordienti: leva 2007 per i dilettanti e 2008 per i professionisti) si sfideranno con formula 9 c/o 9 sulle orme dei campioni del passato in un’atmosfera di gioco, amicizia e divertimento.

È questo lo spirito della manifestazione “Fiore del Baldo”, nata per onorare la prestigiosa storia di ritiri calcistici sull’Altopiano di Brentonico, che ha ospitato la preparazione estiva di squadre quali il Mantova, l’Inter, il Verona, il Milan, il Piacenza, l’Atalanta, l’Entella e il Chievo, per arrivare quest’anno al Monza del tandem Berlusconi-Galliani, al Las Vegas e al prestigioso vivaio nerazzurro orobico. L’impianto di Santa Caterina a Brentonico, nel cuore del Parco del Monte Baldo ( due campi perfetti, uno in erba naturale ed una di recente generazione in sintetico già omologato) ospiterà la kermesse che durerà beni quattro giorni.

L’apertura ufficiale avverrà mercoledì 28 agosto con il ritrovo delle 12 squadre partecipanti (4 Pro: Atalanta, Hellas Verona, Spal ed Entella e 8 della Lnd: 3 trentine A.C.D. Montebaldo, società ospitante, Mori Santo Stefano, F.C. Rovereto, la toscana Capezzano Pianore, e addirittura le 4 pugliesi Junior Taranto, Virtus Terentum, Nuova Tarras e Statte) alle 16.30 presso il punto di accoglienza fissato ai campi di gioco, cui seguirà un briefing tecnico condotto dal dott. Felicino Vaniglia che consegnerà il regolamento ai dirigenti e approfondirà le varie normative con i mister, partenza della sfilata che attraverserà il centro storico di Brentonico e presentazione dell’iniziativa curata nei minimi dettagli dall’Associazione MonteBaldo Eventi nella meravigliosa cornice del Palazzo Eccheli-Baisi alla presenza delle autorità.

Seguirà una simpatica cena al campo sportivo (ricordando che per tutta la durata del torneo ci sarà la possibilità di pranzare presso il tendone ragazzi ed il gazebo genitori appositamente allestito dove si svolgeranno le partite) e una prima partita inaugurale (fuori calendario) alle 20.45 valida solo simbolicamente visto che la finalissima tra le due contendenti Virtus Entella e Hellas Verona nel 2018 causa avverse condizioni meteo non si era potuta disputare decretando di fatto un giusto ex aequo.

Dal sindaco Perenzoni, al suo vice Togni, per arrivare all’assessore provinciale allo sport e turismo Failoni e al presidente dell’APT Prosser, l’auspicio affinchè siano momenti intensi, emozionanti e formativi per il piccolo esercito proveniente da tutta Italia che rallegrerà l’Altopiano proiettando un’immagine fresca e positiva.