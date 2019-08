Jova Beach Party, i biglietti di Albenga validi anche per la tappa finale di Milano Linate

Albenga. Saranno validi per l’ultima data in programma all’aeroporto Milano Linate, annunciata ufficialmente giusto sabato mattina scorso, i biglietti della tappa ingauna del Jova Beach Party inizialmente prevista per sabato 27 luglio e poi annullata a causa della “erosione della spiaggia” causata dall’ultima mareggiata.

Lo ha comunicato oggi TicketOne con una mail inviata a tutti coloro i quali hanno acquistato uno dei biglietti per il concerto-evento di Albenga: “I biglietti della tappa di Albenga, annullata a causa delle mareggiate di luglio, saranno validi per l’evento finale del tour il 21 settembre a Milano Linate”, si legge nella missiva.

La mail prosegue con una comunicazione che spiazza chi (non potendo o non volendo partecipare alla manifestazione) aveva già chiesto il rimborso all’indomani dell’ufficializzazione dell’annullamento del concerto di Albenga: “Precedenti email di richiesta rimborso non verranno prese in carico, quindi nel caso non possa partecipare alla data di Milano Linate 21 settembre 2019 risponda alla presente e segua le indicazioni” riportate di seguito.

Insomma, chi si era attivato recandosi presso i punti vendita fisici, contattando telefonicamente il call-center o inviando una mail all’azienda e inviando (tramite corriere) i biglietti al mittente ora dovrà rifare tutto da capo seguendo le ultimissime (e speriamo definitive) indicazioni, che riportiamo anche qui per comodità dei lettori interessati.