Savona. Invasione di libellule nel Savonese? A guardare le decine di post che nelle ultime ore sono stati pubblicati su Facebook sembra che in diverse località della Riviera siano stati avvistati centinaia di questi insetti, spesso concentrati in veri e proprio sciami.

Lo stesso fenomeno nei giorni scorsi è stato segnalato anche a Torino, ma non c’è nessun allarme. Come spiegano i vigili del fuoco, contattati da cittadini preoccupati per la presenza delle libellule, si tratta di insetti innocui e non ci sono pericoli.

Foto 2 di 2



Le libellule hanno anche effetti positivi sull’ambiente perché riducono drasticamente la presenza di zanzare, eliminandole e riescono a mantenere pulita l’aria. Certo il motivo di queste migrazioni massicce probabilmente dovrebbe far riflettere ed è probabilmente imputabile al caldo record delle scorse settimane. Le libellule giovani hanno bisogno di acqua, mentre quelle adulte cercano ambienti soleggiati.