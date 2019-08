Incidente sull’Aurelia tra Celle e Albisola: due feriti

Celle Ligure. Incidente stradale ieri sera intorno alle 20.00 sull’Aurelia, tra Celle Ligure e Albisola Superiore.

Secondo quanto appreso si è verificato uno scontro frontale tra due moto, per cause ancora in via di accertamento, con i due centauri finiti a terra dopo l’impatto. Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Verde di Albisola e della Croce Rosa di Celle, oltre all’automedica del 118.

Dopo le prime cure da parte dei sanitari i due motociclisti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona: non sono in gravi condizioni, nell’impatto e nella successiva caduta a terra non hanno riportato traumi o ferite significative.

Sul posto hanno operato i vigili urbani e la polizia stradale che hanno svolto i rilievi e gli accertamenti del caso. Non si esclude che all’origine del sinistro stradale possa essersi verificato un sorpasso azzardato.