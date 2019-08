Incidente sulla A10, due feriti e coda tra Albisola e Savona

Savona. Un incidente tra i caselli di Albisola e Savona, in direzione Francia, sta causando forti disagi sulla A10.

L’incidente, che ha coinvolto una moto e un’auto, si è verificato qualche minuto prima delle 10.15. Due le persone ferite, fortunatamente in modo non grave: entrambe sono state trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona da due ambulanze della Croce Verde di Albisola.

Nel tratto si registrano, nel momento in cui scriviamo, 4 km di coda.