Incidente nella notte: auto cappottata sulla A10 tra Albenga e Andora

Andora. Incidente nella notte sull’Autostrada A10, tra i caselli di Albenga e Andora, in direzione Ventimiglia dove una vettura si è cappottata all’altezza del chilometro 88.

Fortunatamente gli occupanti della vettura, quattro persone, non sono rimaste ferite in maniera grave e, all’arrivo delle ambulanze della Croce Bianca di Albenga, hanno rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

In autostrada, per rimettere in sicurezza la vettura, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga.