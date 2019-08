Incidente in A10, auto cappottata in galleria: 4 feriti, uno grave

Andora. Incidente oggi pomeriggio sull’autostrada A10 nel tratto tra Andora e Albenga.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 15, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo per poi ribaltarsi sulla carreggiata: il sinistro è successo in galleria.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Andora, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco: i soccorsi sono ancora in atto.

Stando alle prime informazioni sul sinistro stradale ci sono 4 persone rimaste ferite, gli occupanti del veicolo: tre in codice giallo, un ferito invece più grave a seguito di un trauma cranico riportato nel ribaltamento della vettura, per lui è stato disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Tre le ambulanze sul tratto di A10 interessato dall’incidente. Viabilità bloccata per consentire l’azione di sanitari e pompieri. Restano ancora da appurare le cause che hanno provocato la perdita di controllo del mezzo.