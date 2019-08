Imbarchi, sciopero dei vigilantes e cantieri: code e disagi in autostrada

Liguria. Una mattinata difficile per il traffico in Liguria e in particolare verso Genova. Lo sciopero delle guardie giurate ai varchi portuali, unito all’intensificazione del numero di auto che si imbarcheranno per le isole maggiori e ad alcuni cantieri inamovibili sulla rete autostradale, stanno creando molti disagi.

Evidentemente la precettazione annunciata ieri dalla prefettura di Genova per il personale degli istituti di vigilanza operanti anche presso Stazioni Marittime, oltre che nelle strutture giudiziarie, Palazzo Ducale, Porto di Genova, Terminal Vte, Porto Petroli e sedi Eni, non è stata sufficiente.

Proprio sulla A10 Autostrade per l’Italia segnala una coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, il casello di uscita per tutti.

Sulla A12 code tra Genova Nervi e il bivio A12-A7 Milano Genova per lo stesso motivo.

Sulla A7 Milano-Genova, il traffico comincia addirittura da Busalla e si protrae fino a Genova Sampierdarena.

Già oggi il traffico, per la polizia stradale, è da bollino giallo, ossia intenso. Quello che sta per arrivare è uno dei fine settimana da bollino nero per la Liguria.

Domani pomeriggio bollino rosso (traffico particolarmente intenso) sulla A26 Gravellona Toce-Genova Voltri in direzione Genova, che si trasformerà in bollino nero (traffico critico) al sabato mattina, per poi tornare rosso al pomeriggio.

Sulla A7 Milano-Genova, verso il capoluogo ligure, bollino rosso domani pomeriggio, bollino nero sabato mattina, bollino rosso sabato pomeriggioSulla A10 Genova-Ventimiglia bollino rosso domani pomeriggio in direzione Savona, bollino nero al mattino di sabato e bollino rosso al pomeriggio, sempre sabato.

Stessa situazione prevista anche sulla A12 Genova-Roma nel tratto Genova-Sestri Levante, direzione Sestri Levante.

Sulle strade urbane la situazione non va meglio, con la zona intorno agli accessi portuali bloccata, sia a Levante, sia a Ponente.