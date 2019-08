Genova. Finisce sul campo del Ligorna il cammino del Vado in Coppa Italia di Serie D. Domenica 25 agosto, nella partita secca valevole per il primo turno, i rossoblù sono stati superati per 2-0 dai padroni di casa, che hanno saputo capitalizzare al meglio un ottimo avvio di gara.

Il primo gol arriva dopo appena 9′ con Kacorri che trafigge Vasoli con un potente diagonale. Poi, al 19°, da un disimpegno sbagliato della difesa vadese nasce una rapida ripartenza dei genovesi che raddoppiano grazie all’ex Chiarabini.

Il Vado, dal canto suo, si rende pericoloso al 39° con un gran tiro da fuori area di Redaelli che si infrange sulla traversa. La ripresa, invece, scorre via senza grosse emozioni. Alla fine arriva così la vittoria dei genovesi che, nel prossimo turno, i trentaduesimi di finale, incontreranno il Savona.

Il tabellino della partita giocata al campo sportivo Ligorna A di Genova:

Ligorna – Vado 2-0 (p.t. 2-0)

Reti: p.t. 9° Kacorri (L), 19° Chiarabini (L).

Ligorna: Bulgarelli, Ferrante, Danovaro, Perrone (s.t. 1° Moretti), Gallotti, Gilardi, Glarey, Gnecchi (s.t. 35° Castorani), Kacorri (s.t. 19° Vallerga), Chiarabini (s.t. 13° Corsini), Fasce. A disposizione: Ventura, Luciani, Leone, Cascone. All. Luca Monteforte.

Vado: Vasoli, Ricchebuono (s.t. 1° Castiglione), Alberto, Puddu (s.t. 14° Scannapieco), Castaldo, Costantini (s.t. 1° Fossati), Gallo, Redaelli (s.t. 9° Tona), Piu (s.t. 24° Piacentini), Tomasini, Criscito. A disposizione: Faggiano, Dagnino, Gagliardi, Oubakent. All. Luca Tarabotto.

Arbitro: Tesi (Lucca). Assistenti: Federico Linari (Firenze) e Stefano Gioffredi (Lucca).