Laigueglia. Il tennistavolo ha dato spettacolo, nella serata di venerdì 9 agosto, a Laigueglia.

Grazie all’organizzazione di Qui Laigueglia, con il patrocinio e la collaborazione logistica del Comune di Laigueglia, è andato in scena Pink Pong, esibizione di tennistavolo internazionale femminile tra rappresentative di Italia e Principato di Monaco.

Dalle ore 18, nell’area di gioco allestita in piazza Cavour, giovani e adulti hanno potuto provare la disciplina insieme ad esperti giocatori agonisti.

Alle ore 21 hanno preso il via le partite. A rappresentare l’Italia la giovane Valentina Roncallo, classe 2002, cresciuta nel Toirano e passata da due mesi al Cortemaggiore, numero 13 del ranking nazionale, e Silvana Macedone, classe 1995, tesserata per il Morelli, numero 72. Per la rappresentativa monegasca hanno giocato Elena Valassina, classe 1990, ed Ulrika Quist, classe 1967.

A seguire è andato in scena un match di doppio misto, dove Elena Valassina ha giocato al fianco di Simone Nasi, classe 1989, atleta del Verzuolo e numero 43 d’Italia; Valentina Roncallo ha giocato in coppia con Armando Torregrossa, esperto giocatore di casa, residente a Laigueglia, che vanta numerosi titoli nazionali nelle categorie veterani.

La serata si è conclusa con la premiazione e le foto di rito.

Le partite di esibizione sono state molto gradite dal numeroso pubblico di curiosi che vi ha assistito; sul posto c’era la possibilità di versare offerte a favore dello Sportello Antiviolenza Gentileschi, sin dall’inizio anima del Week End Rosa.

Week End Rosa, del quale l’esibizione pongistica è stata un’anteprima, che si svolgerà dal 4 al 6 ottobre, una tre giorni dedicata alle donne a Laigueglia.

Foto di Pierluigi Roncallo