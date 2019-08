Pontinvrea. Questa mattina il ministro della famiglia Alessandra Locatelli, ha fatto visita nel comune di Pontinvrea, accompagnata dal senatore Bruzzone, dall’onorevole Foscolo, dal segretario provinciale della Lega Sasso dal Verme e dal vice sindaco di Garlenda Navone.

Il sindaco Matteo Camiciottoli ha espresso grande soddisfazione: “E’ stata una gradita occasione la visita del Ministro, di cui ho potuto apprezzare la sincera umanità e competenza. Abbiamo colto l’occasione per far visitare al ministro la nostra casa di riposo, e fatto visita al campione Vanni Oddera che ha organizzato un sessione di moto terapia che porta in giro ormai non solo per l’Italia, che ha colpito e coinvolto molto il ministro”.

“Importante – ha continuato Camiciottoli – far visitare al ministro anche tutti gli impianti che in questi anni abbiamo realizzato, a riprova che i piccoli comuni sono il polmone del paese Italia. Un caro e sentito ringraziamento al ministro perché la vicinanza delle istituzioni ai territori è un’importante stimolo a lavorare senza sentirsi soli per le nostre comunità”.

Nel pomeriggio, poi, alle ore 15, il ministro è stato a Sassello per visitare l’ospedale per anziani Sant’Antonio, accompagnata dalla vicepresidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale. Locatelli ha poi incontrato la giunta comunale e partecipato a un aperitivo nella piazza principale.