Il mambo salentino dei Boomdabash animerà la seconda serata del “Riviera Music Festival”

Alassio. Stasera si parte con il concerto di Antonello Venditti, ma domani sera sul palco del porto Ferrari di Alassio saranno protagonisti i Boomdabash, il gruppo che ha lanciato la hit dell’estate “Mambo Salentino” con Alessandra Amoroso, pronti per far cantare e “saltare” il pubblico di Alassio per la seconda serata concerto del Riviera Music Festival targato DallaParteDellaMusica.

Sono ai primi posti di tutte le classifiche italiane con il brano “Per un milione” (già Disco di Platino) con il quale si sono presentati all’ultimo Festival di Sanremo, i Boomdabash (il nome viene da boom da bash, “esplodi il colpo”) si esibiranno al Riviera Music Festival per un concerto dai suoni reggae, soul, drum and bass e hip hop, che si annuncia davvero scoppiettante.

I Boomdabash, gruppo italiano di origini salentine, con quattro album portati al successo fino ad ora, e protagonisti la scora estate insieme a Loredana Bertè con il brano “Non ti dico no” vero e proprio tormentone, sono sicuramente una delle Band del momento e si vanno ad aggiungere ai concerti già annunciati del palinsesto Riviera Music Festival 2019 di Antonello Venditti del 20 agosto e di Federica Carta del 22 agosto, e del misterioso artista che l’affiancherà e che sarà annunciato i primi di agosto.

Ad aprire il concerto dei Boomdabash saranno i “The Bluebeaters” storico gruppo musicale nato nel 1993 dall’incontro tra Giuliano Palma (all’epoca cantante dei Casino Royale) e i Fratelli di Soledad, oggi molto apprezzato e pronto a far ballare il pubblico al ritmo ska & rock steady.

Apertura biglietteria ore 18.00 – Apertura cancelli pubblico ore 19.00 – Inizio spettacolo ore 20.00 (orientativo).

Si ricorda che sarà impossibile raggiungere il Porto Luca Ferrari con le proprie autovetture. Si consiglia pertanto l’utilizzo del servizio navetta no-stop dalle ore 19.00 ad Alassio presente su tutte le fermate Bus di linea sulla via Aurelia dalla rotonda di Via Diaz sino al Porto e ad Albenga con partenza dallo Stadio Riva sino al Porto. Il servizio è gratuito e sarà in funzione prima, durante e a fine concerto.

I biglietti per assitere al concerto sono ancora disponibili presso Casa del Disco di Alassio in Via Vittorio Veneto, 70 tel. 0182640479 e on line su ticketone.it con ritiro degli stessi direttamente presso la biglietteria del Porto il giorno del concerto.

L’organizzazione ricorda che in base alle normative di sicurezza sugli spettacoli e al regolamento interno del Riviera Music Festival non si potrà introdurre all’interno dell’area spettacolo qualsiasi oggetto in vetro, vivande di qualsiasi genere, oggetti atti a offendere, ombrelli, caschi di qualsiasi genere o dimensione, passeggini, zaini ingombranti, aste di bandiere.

All’interno dell’area spettacolo è in funzione un servizio bar. Tutte le informazioni sul Riviera Music Festival le trovate sul rinnovato sito www.dallapartedellamusica.it.

