Il campionato europeo fa tappa ad Ancelle: l’ingauno Doglio Dario conquista l’oro

Albenga. Ad Ancelle, in Francia, piccola stazione sciistica, va in scena la prova del campionato europeo di trial che vede al via il giovane pilota albenganese Dario Doglio, portacolori del Moto Club Albenga.

Una gara caratterizzata da quattordici prove no-stop ambientate nell’incantevole scenario alpino, arrivando sino a quota 1700 metri sul livello del mare.

Pietraie insidiose e il gran caldo hanno messo a dura prova tutti gli oltre settanta piloti partenti. Una gara partita non bene per il giovane pilota della città delle torri, che rimedia la massima penalità già alla prima prova. Grazie ad un’ottima gestione della gara riesce però a tener testa alla concorrenza, arrivata da ogni parte d’Europa, prova dopo prova.

Durante la seconda tornata il caldo e la stanchezza iniziano a farsi sentire. Stringe i denti l’albenganese e conclude bene. Il risultato non tarda ad arrivare: primo classificato. L’emozione arriva alle stelle durante la premiazione, appena partono le note dell’Inno di Mameli, quella musica che unisce e fa gioire gli atleti e i tifosi italiani.

Massima soddisfazione per il sodalizio ingauno: tutto il Moto Club Albenga si stringe attorno al suo giovane rappresentante con dimostrazioni d’affetto e di gioia. Anche in casa dei “cugini” francesi la bandiera tricolore e i colori di Albenga volano alti. Bravo Dario, per l’impegno e la costanza per dirla alla francese, bravò!

Il podio