Loano. Il beach volley non smette di emozionare all’Ocean Bay Club presso la Marina di Loano. Le prime 20 coppie femminili tra Liguria, Piemonte e Lombardia si sono infatti date battaglia in gare dall’altissimo livello tecnico e fisico in un torneo federale categoria B1 1000.

A farla da padrona l’esperienza e il carisma delle torinesi Valentina Pico e Titti Melò che hanno sconfitto con un secco 2-0 le talentuosissime savonesi under 21 Giorgia Botta e Elisa Valdora, protagoniste di prestazioni veramente importanti nell’arco di tutta la manifestazione.

Terzo posto per Giulia Gandolfi e Sara Scurzoni, che hanno superato nella finalina le pallavoliste albisolesi Giulia Lavagna e Alessia Ujka.

Il torneo si è svolto sotto la supervisione di Angelo Esposito ed è stato oggetto di una felice sperimentazione arbitrale con il coordinatore federale Roberto Venzano impegnato a far crescere arbitri di nuova generazione.

“Grazie al supporto dell’Ocean Bay Club – ha dichiarato Alessio Marri, responsabile tecnico Riviera Beach Volley – stiamo realizzando tornei dal profilo nazionale in un luogo eccezionale e dalle grandissime potenzialità come la Marina Beach di Loano, unica realtà in Liguria con tre campi regolamentari all’aperto”.

La manifestazione si è svolta grazie ad importanti partner come Lurisia, che ha garantito acqua a tutti gli atleti, ed altri come Nord Ovest Energia, Mizuno, Menabrea, Decathlon Vado Ligure e Broker Auto che hanno supportato il buon esito della competizione.

Da segnalare anche l’ottimo settimo posto delle giovanissime liguri Greta Filippini e Maria Molinari che hanno sfruttato al meglio la wild card messa a disposizione dall’organizzazione di comune accordo con il Comitato regionale federale per la categoria Under 21. Appena quindicenni, proveranno a conquistare il titolo del campionato nazionale Under 16 a Caorle mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, dopo aver già vinto ben tre tappe del circuito.

In contemporanea è andato in scena anche un torneo 2×2 misto che ha coinvolto 16 coppie. Al primo posto sono giunti Andrea Giudici e David Badalotti, autori di una finale combattutissima con le promesse Francesco Bisio e Maria Molinari. Medaglia di bronzo per i savonesi Traman e Grimaldi.

Intanto sale la febbre per il B1 2000 maschile del prossimo weekend all’Ocean Bay Club, torneo patrocinato dal comune di Loano a cui prenderanno parte le migliori coppie d’Italia. Dopo Laigueglia e Albisola, anche Loano diventerà teatro del beach volley che conta grazie al circuito del Riviera Beach Volley Tribe.

Grazie al lavoro di Luca Fazio e Virginia Casella, la Marina Beach vedrà impegnate coppie importantissime come i gemelli Bramante, Goria-Graziana vittoriosi al Bper di Cagliari e una presenza speciale per Riviera Beach Volley: l’asso genovese Davide Benzi tesserato Riviera ai primi di aprile. Benzi, già vicecampione italiano 2017, sceso in campo in coppia con il campione italiano Paolo Ficosecco, è stato infatti protagonista indiscusso della tappa del campionato italiano assoluto svoltasi in Campania a Palinuro. Il duo ha ceduto la finale solo al terzo alla coppia del momento, i gemelli Ingrosso, in grandissimo spolvero dopo qualche anno segnato dagli infortuni.

“Contiamo su una grande cornice di pubblico – ha spiegato Luca Fazio, coordinatore RBV Tribe -. Lo spettacolo è assolutamente assicurato con la presenza importante anche del Centro Accademico di Danza Morderna di Savona guidata dalla direzione artistica di Cristiana Rossi che farà da cornice tra i match principali del torneo”.

Ingresso gratuito presso i campi della Marina Beach, che gode di splendidi moli in legno a ridosso del campo centrale.