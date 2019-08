Il barile di olive

Sono una di quelle che andrebbe.

Via.

Lontano.

Con due stracci ed un paio di tacchi.

Su un traghetto scalcinato,13

un aereo trasandato,

un autobus diroccato.

Con i bambini in valigia,

il mio grande uomo per mano,

Il cane senza guinzaglio,

Il canarino senza gabbia.

Senza trucco.

Senza balsamo.

Senza protezione.

Con una lunga treccia nera

che dondola sulle natiche grandi

e le cosce scure.

Sono una di quelle che andrebbe via.

Lontano.

Con due stracci ed un paio di tacchi

A cercare un posto buono

dove essere umani e vivi.

Sono una di quelle che andrebbe via

Lontano.

Impaurita dall’odio, ammutolita dall’odio,

Con ciò che resta del mondo buono per mano,

L’umanità in una valigia di cartone,

Un tozzo di pane da dividere in milioni di briciole

E un libro vuoto da riempire di milioni di parole.

Sono una di quelle che andrebbe via

Lontano.

E invece sto chiusa in un barile di olive.

Attendo che la guerra sia finita.

E sputo ogni giorno

almeno uno degli amari noccioli

di questa vita.

