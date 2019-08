I social per essere più vicini ai cittadini: il Comune di Toirano pronto a sbarcare su Facebook e Instagram

Toirano. Il Comune di Toirano è pronto a sbarcare ufficialmente su Facebook e su Instagram.

Nei giorni scorsi la giunta comunale del sindaco Giuseppe De Fezza ha stabilito di attivare “una pagina ufficiale del Comune di Toirano, su Facebook e su Instagram, in cui inserire i comunicati ufficiali e le immagini dell’Ente”.

Secondo l’amministrazione toiranese “la comunicazione istituzionale con i cittadini sempre più si avvale dell’uso dei social network, che affiancano e potenziano i tradizionali mezzi di diffusione di notizie costituiti dalle affissioni di manifesti o volantini, dalle news sul sito Internet, dai comunicati sull’albo online dell’Ente, nonché dalla pubblicazione di notizie su quotidiani e giornali online”.

“Tra i social network gratuiti sono molto diffusi: Facebook per quanto riguarda la visualizzazione di notizie, comunicati, e altro; Instagram per quanto riguarda la visualizzazione di immagini”.

Le altre pagine Facebook e Instagram già esistenti e non ufficiali “come quelli delle Grotte e del Museo Etnografico) che si fregiano dell’identità dell’Ente dovranno essere chiuse o trasformate e riconosciute formalmente con registrazione al Comune e non a singole persone fisiche diverse dall’Ente, in quanto vi deve essere certezza del rispetto delle regole che l’amministrazione detterà sull’utilizzo di tali strumenti, nonché dell’identità degli operatori autorizzati ad operare su di esse”.