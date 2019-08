I fuochi a Borghetto, Sagra del Nostralino a Pietra e il teatro a Borgio: abbondante domenica di eventi in provincia

Provincia. Se si eccede la giusta misura nel dedicarsi ai piaceri del cibo e delle bevande si incappa nel peccato veniale della gola. Ma se l'”ingordigia” è per i prodotti del territorio, beh allora non si fa altro che rispettare la tradizione. Lo dice anche l’agenda IVG Eventi, che in questa domenica preferragostana ci fa “sedere” ad una lunga e variegata “tavolata” di sagre tipiche “on the beach” e “in the mountain”.

Gli stabilimenti balneari di Borghetto Santo Spirito metteranno le loro cucine a disposizione dei tantissimi “gastronomi” che non perderanno l’occasione di rifarsi le pupille gustative con le migliori specialità “di strada”, in attesa di ammirare i giochi pirotecnici preparati per l’occasione.

Più semplice il menù a Ortovero, dove le pesche e il vino Pigato faranno venire l’acquolina in bocca a chi vorrà fare un salto all’omonima sagra. A Pietra Ligure si ripete una delle più antiche e rinomate sagre del ponente ligure: quella del Nostralino. In una conca naturale immersa nel verde e nella quiete della campagna si potranno gustare i mitici ravioli di Ranzi e diverse altre prelibatezze. Gli amanti dei piatti più particolari si possono dare appuntamento invece a Vado Ligure, dove le melanzane ripiene saranno accompagnate da altri deliziosi primi e secondi.

Se invece siete già sazi vi suggeriamo di rimanere in riviera per due grandi spettacoli. Uno è l’esilarante commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa”, che farà salire sul palco del Festival di Borgio Verezzi due Paole: Quattrini e Barale. L’altro, sempre a forte impronta femminile, è l’elezione di Miss Albenga Summer, che coniugherà bellezza, eleganza e divertimento.

Borghetto Santo Spirito. Domenica 11 agosto si tiene il Beach Street Food & Spettacolo Pirotecnico. A partire dalle ore 20:30 negli stabilimenti balneari aderenti all’iniziativa si possono trovare diverse specialità culinarie. A partire dalle ore 22:30 lo spettacolo pirotecnico.

Ai Bagni Playa Bianca il pollo brostizado, ai Bagni Marino panissa ligure e anelli di cipolla, Bagni Roby arancini siciliani e sangria, Bagni Laura salamelle, Bagni Nicolino focaccia tipo Recco e birra artigianale. Ai Bagni Royal, Corsaro e Marina C l’open bar, ai Bagni Torino pulled pork e birra artigianale Altavia, ai Bagni Luciano acciughe fritte e birra artigianale.

Ai Bagni La Playa penne allo scoglio, ai Bagni Il Gabbiano focaccini fritti, verdure ripiene e torte verdi, ai Bagni Milly frittura di calamari e verdure in pastella, Bagni Irene torte salate liguri, Bagni Antille ravioli fritti e vini liguri, Bagni Nettuno hamburger, hot dog, ai Bagni Sole Mare cous cous.

Ortovero. Fino a domenica 11 agosto torna la tradizionale Sagra delle Pesche e del Vino Pigato, giunta quest’anno alla sua cinquantunesima edizione.

Gli stand gastronomici apriranno dalle ore 19:30 e ogni giorno si potrà gustare un piatto diverso: venerdì lasagne alla genovese, sabato zemin di ceci (piatto vegano) e domenica porchetta. Le altre specialità che si potranno trovare tutti i giorni saranno Risotto al Pigato, Polenta con cinghiale, Anguille, Coniglio alla Ligure, Pesche al Pigato.

Nei tre giorni della sagra non mancherà l’intrattenimento musicale dalle ore 21:30: venerdì con Mike & I Simpatici, sabato con il Serena Group, domenica con Cristian & Luna Nueva e a seguire dj set. Durante la sagra l’oratorio ospiterà una mostra di immagini sacre.

Pietra Ligure. Fino a mercoledì 14 agosto a Ranzi, sul panoramico Colle della Madonnina, in una conca naturale immersa nel verde e nella quiete della campagna, con ampia disponibilità di parcheggi, si svolge, nella struttura inaugurata nel 2010, la tradizionale Sagra del Nostralino, una delle manifestazioni gastronomiche più antiche e rinomate della riviera di ponente.

Si tratta di una delle prime sagre campestri liguri, nata nel Primo Dopoguerra, che tutti gli anni richiama frotte di turisti e buongustai alla ricerca, nel ricco menù proposto, di antichi sapori, vini e aromi tipici dell’arte culinaria locale.

Come ogni anno saranno serate all’insegna non solo del buon vino ma anche delle migliori specialità culinarie liguri: i tanti volontari cucineranno i mitici ravioli di Ranzi, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini allo spada, le lumache alla ligure, lo spada alla griglia, la frittura di anelli, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure e tante altre prelibatezze.

Musica tutte le sere dalle ore 20 alle 22 e a seguire dj set fino a mezzanotte. Inoltre si potranno fare acquisti al mercatino dell’artigianato, i bambini potranno divertirsi con i gonfiabili e sarà allestita una mostra fotografica. Lunedì 12 agosto spazio anche allo sport con la Corsa Campestre non competitiva di 6 km, con partenza alle ore 18, a cura di Runners Loano.

Vado Ligure. Fino a domenica 11 agosto dalle ore 19 alle ore 23 presso la Società Cattolica “Fede e Lavoro” in frazione Segno si tiene la Sagra della Melanzana Ripiena.

Protagoniste sono le melanzane, ripiene e poi fritte, ma è possibile gustare ottimi ravioli e altri primi e secondi piatti.

Dalle ore 21 si balla: sabato 10 con Claudio Fiumara, domenica 11 con Armando e Cristina.

Una è una “veterana” di Borgio Verezzi, l’altra è al suo debutto al Festival: Paola Quattrini e Paola Barale sono due delle star del ricco cast di “Se devi dire una bugia dilla grossa”, l’esilarante commedia di Ray Cooney (lo stesso autore di “Taxi a due piazze” e “Chat a due piazze”), che va in scena fino a domenica in piazza sant’Agostino.

Altri protagonisti della pièce sono Antonio Catania, Nini Salerno e Gianluca Ramazzotti, insieme a Marco Cavallaro e Alessandro D’Ambrosi. La regia è di Luigi Russo, che riprende quella originale di Pietro Garinei, del quale ricorrono i cento anni dalla nascita.

Lo spettacolo, proposto dalla Ginevra Media Prod srl nella versione di Iaia Fiastri, rinfrescata e attualizzata, costituisce infatti un omaggio alla celebre ditta Garinei e Giovannini. Le scene originali sono di Terry Parsons, con il famoso girevole che rappresenta di volta in volta la Hall dell’Albergo e le due camere da letto, dove si svolge la vicenda di un esponente del Governo, che vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un membro femminile dell’opposizione. I costumi sono di Silvia Frattolillo.

Albenga. Domenica 11 agosto alle ore 21:30 nella splendida cornice di viale Pontelungo andrà in scena la settima edizione di Miss Albenga Summer, concorso patrocinato dal Comune, nato con l’intento di creare un evento capace di coniugare bellezza, divertimento e spettacolo e diventato nel corso degli anni un appuntamento fisso fortemente atteso da tutta la città e in grado di far vivere ed apprezzare viale Pontelungo.

Le ragazze in passerella gareggiano per vincere lo scettro di reginetta della città di Albenga ma anche per un posto alla finale nazionale del concorso Miss Blumare. Infatti Miss Albenga sarà una delle 60 ragazze provenienti da tutta Italia che, a bordo di una nave della flotta MSC Crociere, si sfideranno per vincere il titolo italiano.

Condurrà la serata Enrico Balsamo, showman in ascesa capace di incantare con l’arte magica, stupire con l’arte della ventriloquia e divertire con spontaneità ed eleganza. Numerosi i programmi a cui ha preso parte: volendone citare uno “Tu si que vales!”, in cui Gerry Scotti lo ha definito “un ventriloquo pazzesco”.