Agg. Ore 18:50. Dopo circa un’ora dal guasto, “emergenza rientrata”. Lo fanno sapere da Rfi. È infatti ripresa in modo regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Savona – Ventimiglia, ma non senza fisiologici disagi e ritardi: rallentamenti di 30 minuti per i 2 Intercity e fino a 35 minuti per i 3 regionali coinvolti.

Pietra Ligure. Guasto ad uno scambio alla stazione di Pietra Ligure e, complice il binario unico, l’episodio ha generato una “paralisi” (l’ennesima dell’estate) del traffico ferroviario.

È accaduto intorno alle 18 e, da allora, 5 convogli (2 Intercity e 3 regionali) risultano coinvolti e fermi, in attesa che la situazione torni alla normalità.

Tanti i pendolari, i turisti e i residenti che, al momento, non senza lamentele, si trovano di fatto bloccati negli scali ferroviari della Riviera.

Rfi si è già mossa per cercare di risvolvere la problematica, inviando sul posto i suoi tecnici, al momento al lavoro per cercare di risolvere il disagio.

Aggiornamenti in corso