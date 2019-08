Grazie al personale del Santa Corona: valorizziamo il nostro ospedale

Ho appena trascorso un periodo di ricovero nel “nostro” ospedale, il Santa Corona per un delicato intervento alla colonna vertebrale. Di solito quando usciamo da una operazione se è andata bene: tutto era dovuto e tacciamo, mentre se dobbiamo fare più o meno giuste, lamentele, partiamo in quarta con critiche anche feroci.

Con queste righe invece voglio esprimere un caloroso ringraziamento a tutto il personale del reparto (neuro-chirurgia) per la professionalità, l’umanità e la gentilezza con cui ho notato trattano i malati e i loro parenti avendo capito che non hanno a che fare con dei numeri, ma con delle persone.

Un sincero apprezzamento va alla Dott.ssa Cagetti sia per la professionalità che per la pragmaticità e preparazione.

Un grazie di cuore al personale infermieristico, di tutti i tipi: quanta pazienza, quante rispostacce si prendono a cui rispondono in modo cortese ed educato e tuttalpiù con un sorriso! E non ultimo un ringraziamento al “codazzo di allievi” che seguivano passo passo gli infermieri, cercando di rubare loro un po’ di esperienza. Mi facevano venire in mente, scusate il paragone, i pulcini che seguono la chioccia….

Non facciamoci togliere un reparto cosi prestigioso e funzionante: e mi rivolgo in modo particolare a chi governa il Comune, la Provincia, la Regione: oggi qualcosa si può ancora fare; forse domani è troppo tardi: VALORIZZIAMO IL SANTA CORONA.

Gianni Cenere