Albenga. Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi ad Albenga, in regione Miranda, lungo la strada che porta a San Fedele, nel quartiere di Vadino.

Secondo quanto appreso, intorno alle 18 e 30, si è verificato uno scontro tra un motocarro e due scooter, per cause ancora in via di accertamento: l’impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto che gli occupanti dei mezzi a due ruote sono stati sbalzati ad alcuni metri di distanza, finendo lungo la carreggiata.

di 4 Galleria fotografica Incidente ad Albenga, due scooter contro motocarro







Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga, con tre ambulanze, e l’automedica del 118: due i feriti gravi trasportati d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure a seguito dei traumi riportati nello scontro, un altro ferito più lieve è stato trasferito al nosocomio pietrese in codice giallo.

Viabilità nel tratto interessato dal sinistro stradale bloccata per consentire l’intervento di soccorso, ora a senso unico alternato: sul posto anche gli agenti della municipale albenganese che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente, con i rilievi e gli accertamenti del caso.

Stando ad una prima ricostruzione pare che i due scooter stessero viaggiando da Albenga in direzione San Fedele, mentre il motocarro stava uscendo dal benzinaio della zona: il conducente non si è accorto dell’arrivo dei due motocicli che lo hanno così centrato in pieno.