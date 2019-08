Grave incidente a Borgo San Dalmazzo, perde la vita 13enne savonese

Savona. Un savonese di 13 anni ha perso la vita oggi pomeriggio in un gravissimo incidente stradale a Borgo San Dalmazzo (CN), in via Ambovo, nei pressi dell’isola ecologica.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sull’autovettura erano presenti madre (alla guida), padre (sul sedile del passeggero) e figlio (seduto dietro). L’auto è finita in un canale.

Immediato l’intervento sul posto di vigili del fuoco, automediche e ambulanze, ma per il ragazzino non c’è stato niente da fare. I genitori sono invece stati trasportati al pronto soccorso di Cuneo.

Ora la dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.