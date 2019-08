Grande successo per l’edizione 2019 di Andora Jazz Festival

Andora. Un’edizione di grande successo, sia in termini di pubblico che di apprezzamento per il programma di concerti proposto.

Andora Jazz Festival 2019 ha chiuso ieri sera con il concerto del Mila Ogliastro Trio Guest Andrea Pozza, dopo quattro giorni di perfomance live che hanno affollato i Giardini Tagliaferro con un pubblico che è giunto ad Andora anche da lontano per ascoltare anche Super Bad – A Funk Experience, Giulia Larwich 4tet Feat Carlo Atti, Janysett Mc Pherson 4tet.

Soddisfazione dunque per l’associazione AndorArte ideatrice e organizzatrice della rassegna in collaborazione con il Comune di Andora. Dopo sei edizioni, la rassegna è maturata, ha conquistato in pubblico fedele fra gli esperti. La bellissima location aperta dei Giardini Tagliaferro riesce,inoltre, ad incuriosire e coinvolgere anche i meno esperti.

“Una manifestazione che ha conquistato la stima dei grandi del jazz nazionale e internazionale che volentieri toccano Andora per i loro concerti – si complimenta il sindaco Mauro Demichelis che ha seguito la rassegna apprezzata anche dall’assessore alla cultura Maria Teresa Nasi – L’edizione di quest’anno ha registrato un crescendo in qualità e successo”.

Il Festival è frutto della passione e del grande impegno dell’associazione AndorArte: “È la conferma della grande forza ideativa e realizzatrice delle associazioni – ha dichiarato il vice sindaco e assessore alle associazioni, Patrizia Lanfredi – Una forza che il Comune supporta fornendo gratuitamente spazi, aiutando chi organizza nel disbrigo delle pratiche burocratiche e nella logistica. Una collaborazione che sta dando ottimi frutti e che vuole fare esprimere tutte le potenzialità del territorio, dal settore sportivo a quello agricolo, dal mondo del volontariato a quello artistico che hanno una grande attrattiva turistica”.

Particolare successo ha avuto anche l’Andora Jazz junior festival con il coinvolgimento di tantissimi bambini nel corso di canto e musicalità che si è chiuso anche con una esibizione sul palco nel corso della serata finale.