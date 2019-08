Giuseppe De Fezza a colloquio coi cittadini: a Toirano arrivano i “Caffè col sindaco”

Toirano. Si intitola “Caffè col sindaco” l’iniziativa lanciata dal primo cittadino di Toirano Giuseppe De Fezza per rendere ancora più stretto e diretto il rapporto con gli abitanti e gli ospiti della località della Val Varatella.

In occasione dei “Caffè col sindaco” De Fezza incontrerà la popolazione per discutere le criticità, le idee ed i progetti per Toirano, creando così un “confronto orizzontale tra amministrazione e cittadini”.

Il calendario degli appuntamenti è già stato elaborato: il 7 settembre alle 9 da “Sciuscià e Sciurbì” in piazza Libertà; il 21 settembre alle 9 al Bar dei Capitani in piazza San Martino; il 5 ottobre a “U tanun du cafè” in via Braida; il 12 ottobre alle 9 alla Caffetteria Momi in piazza Rene e Ugo; il 9 novembre alle 9 al bar “Giochi d’inchiostro” in via Garassini; il 23 novembre al bar “Al Bivio” in via San Francesco; il 7 dicembre alle 9 a “La Caffetteria” in largo Sgorini.

Tuttavia, il sindaco sarà disponibile a recarsi a casa dei propri concittadini per un caffè “con gli amici, vicini di casa o con la borgata o frazione”. E’ possibile contattare il sindaco al numero 342.32.87.273. “Un ringraziamento a tutte le attività per la preziosa collaborazione”, dice De Fezza.

E proprio per creare un “Filo diretto” con i cittadini, l’amministrazione comunale ha istituito un numero telefonico al quale effettuare (tramite WhatsApp) segnalazioni in tempo reale.

Per l’amministrazione si tratta di “un utile strumento a disposizione dei cittadini per rendere ancora più accessibili le istituzioni, per comunicare le proprie idee, iniziative, proposte, suggerimenti e per segnalare disservizi e problematiche varie, che saranno inoltrate in tempo reale a chi di competenza: sindaco, assessorati, consiglieri comunali e uffici”.

Il numero a cui scrivere è 366.67.50.659. Il messaggio deve riportare nome e cognome del segnalatore, il testo della segnalazione, la posizione Gps. il servizio sarà operativo da settembre