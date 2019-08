Giro delle Contrade di Carbuta, successo di Alessandro Arnaudo e Nella Andronaco

Calice Ligure. Venerdì 9 agosto si è svolta la 13ª edizione del Giro delle Contrade di Carbuta, la corsa nelle borgate della frazione di Calice Ligure, organizzata dalla Pro loco Calice Ligure Carbuta in collaborazione con il Comune nel contesto della sagra Aspettando Ferragosto.

I partecipanti sono partiti alle ore 18,30 nei pressi del bosco San Rocco e hanno percorso un tragitto di 5,2 km, in parte sterrato e in parte asfaltato, fatto di discese e salite.

Al traguardo sono giunti in 28. La vittoria è andata ad Alessandro Arnaudo della Podistica Castagnitese, che ha completo la tripletta, dopo le vittorie di domenica a Ceriale e lunedì a Ranzi, chiudendo in 19’59”.

Seconda posizione per Stefano Carlini (Bognanco) in 20’31”, terzo Andrea Ermellino (Cambiaso Risso) in 21’05”.

A seguire, quarto Diego Rubagotti 21’30”, quinto Pietro Sistro 21’51”, sesto Andrea Verderame (Run Finale, nella foto) 22’32”, settimo Claudio Siccardi (Run Finale) 23’59”, ottavo Paolo Rubaldo (Valtanaro) 24’31”, nono Alessandro Magagna 25’16”, decimo Gabriele Giani 25’24”.

Undicesimo posto per Stefano Mangiante (RunRivieraRun) in 26’58”, dodicesimo Fabiano Tiengo in 27’24”, tredicesimo Nicola Lazzaro (DLF Asti) in 27’45”.

Quattordicesima assoluta, e vincitrice tra le donne, Nella Andronaco della Runners for Autism con il tempo di 27’52”.

Poi, quindicesimo Alberto Magenta (Amatori Novara) in 28’59”, sedicesimo Giancarlo Butto (Runcard) in 29’02”, diciassettesima e seconda nel femminile Luisa Chiesa (Gravellona Toce) in 29’17”.

Diciottesimo posto per Christian Galfrè (Atletica Ceriale) in 29’49”, diciannovesimo per Renato Fortunato Solano (Maurina) in 30’12”, ventesimo per Fulvio Core (Runners Loano) in 30’52”.

Ventunesima e terza nel femminile Asia Zucchino (Atletica Cairo) in 31’05”. Seguono Cristina Giacosa (Atletica Cairo), Milena Tiengo, Paola Terrando (Amatori Novara), Laura Vittonetto (Runners Loano), Elvio Clerico (Podistica Savonese), Clorinda Critelli (DLF Asti), Nicoletta Bellin (Libertas Forno).