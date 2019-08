Savona. L’oro europeo è arrivato per Giorgia Valanzano: la savonese d’adozione ieri sera ha vinto la corsa a eliminazione ai campionati europei di pattinaggio corsa in svolgimento in questi giorni Pamplona.

Corsa difficile, decisa anche dall’intervento della giuria e dalle scorretetze francesi. Giorgia è giunta ai passaggi finali contro le francesi Alison Bernardi e Honorine Barrault. Tra una scorrettezza della seconda e una penalizzazione di squadra alla prima, il terzo posto sul traguardo di Giorgia si è trasformato in oro.

Completano la festa azzurra il podio di Melissa Gatti, terza, e la quinta piazza di Giulia Corsini. Le categorie junior stanno fornendo notevoli soddisfazioni alla federazione italiana, così come al medagliere azzurro.

Per la Valanzano prosegue la raccolta di medaglie, in una carriera che sta sbocciando e che presto cercherà conferme anche nelle categorie senior. Savonese di adozione e spezzina di nascita, milita nel Gruppo pattinatori savonesi, che l’ha cresciuta e le ha fornito gli stimoli per raggiungere la maglia azzurra e i traguardi fin qui conquistati. Solo un anno fa partecipava ai Giochi giovanili in Argentina, mentre quest’anno ha portato a casa anche medaglie mondiali.