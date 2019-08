Gabry Ponte, Baby K e le super star Bob Sinclar e Sven Väth: 72 ore di movida alla vigilia di Ferragosto

Liguria. Il periodo clou dell’anno inizia con il botto per gli appassionati della musica dance: da questa sera infatti prende il via una 72h che non ha niente da invidiare alla riviera romagnola o alla sempre glamour Ibiza.

Alle 18 partirà il Big Show del “Varazze music festival” in viale Nazioni Unite, il grande viale in centro a Varazze, proprio davanti al Comune, che ospiterà a partire dalle 18 Gabry Ponte in quello che sarà l’appuntamento più bello e divertente dell’estate varazzina. “C’è grande attesa, infatti, per questo famoso dj, ex componente degli Eiffel 65 e ospite fisso di grandi trasmissioni televisive molto importanti – afferma il sindaco Alessandro Bozzano – sarà una festa di tutta la città, che si appresta a vivere un grande spettacolo non solo un dj set, ma una grande esperienza ad iniziare dalla musica fino alla grande coreografia fatta di luci e colori, che letteralmente invaderanno Varazze”.

Domani, martedì 6 agosto, sarà il turno di “sua maestà” Bob Sinclar, vera e propria leggenda della scena elettronica internazionale che da anni fa ballare in tutto il mondo milioni di fan della EDM. A due anni dalla sua ultima performance ai Bagni Marea, sarà ospite martedì sera a Le Vele di Alassio.

Al di là dei suoi pezzi più celebri, Sinclar è anche un produttore instancabile di successi, tra cui I Feel For You a Love Generation, World Hold On, Rock This Party, Someone who needs me, e si esibisce abitualmente nei migliori club e locali del mondo offrendo performance incredibili e scenografiche, come i famosi concept party Paris By Night al Pacha Club di Ibiza: una festa ispirata dal cabaret francese, dalle notti parigine, dall’atmosfera burlesque, con drag & dancing queen, per dimenticare il giorno e vivere a pieno la magia della notte.

“Saranno ospiti a Le Vele Alassio: martedì Bob Sinclar e mercoledì Sven Väth – ha scritto sui social il patron del locale Niccolò Fiori – Non siamo a Miami, non siamo a Ibiza, siamo ad Alassio! E anche se siamo lontani anni luce da certi mondi per me questa è la cosa che da Alassino DOC mi fa godere più che mai”.

Altro super appuntamento sarà sempre mercoledì sera a Laigueglia dove a La Suerte sarà protagonista Baby K, recentemente in concerto anche a Genova la settimana scorsa. Baby K è tra le regine della musica italiana. Claudia Judith Nahum, questo il suo nome all’anagrafe, è tra le artiste più amate e di successo degli ultimi anni. La rapper più famosa del nostro Paese porta sul palcoscenico il singolo “Playa”, che da settimane impazza in radio e nelle classifiche di vendita. Il brano, tra i tormentoni dell’estate 2019, conferma il successo di Baby K dopo le precedenti hit “Roma-Bangkok”, “Da zero a cento” e “Voglio ballare con te”.